鮮奶飆最凶 雞蛋跌最大

2018年01月06日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

主計總處昨公布最新消費者物價指數(CPI)調查，12月的CPI指數較前年同月漲1.21％，創11個月以來最高漲幅；調查同時指出，經常購買的17項重要民生物資平均上漲2.99％，漲幅創近3年新高，其中，又以鮮奶上漲7.15％最顯著。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗指出，12月CPI上漲1.21％，主要受香菸、燃氣、油料費以及醫療費用價格調漲影響，加上水產品、乳類以及肉類價格上揚所致；其中，受菸稅調升影響，菸價上漲 32.2％，而菸稅制度調整多次，這次漲幅創下歷史新高。

主計總處指出，去年全年CPI平均漲0.62％，主要因天候穩定，食物類價格平均下跌0.37％，創近8年新低，另外新台幣匯率升值，抵銷原油等國際原物料價格上漲衝擊。

量販店分析，鮮奶是很受歡迎的商品，除了民眾購買率高外，食安風暴後，除了咖啡、奶茶以鮮奶取代奶精，很多廠商生產麵包、糕餅等，也捨棄奶粉、改用鮮奶、鮮奶油，偏偏台灣土地有限、酪農生產有產量上的限制。

梅家瑗表示，醬油、牙膏牙粉以及麵包等，12月的漲幅分別為5.75％、5.66％以及5.31％。這些漲幅顯著的品項多屬下游、加工後的食品廠商。

雖然重要民生物資漲幅顯著，但也有少數品項價格調降，其中，降價最多的就是雞蛋，跌幅達11.83％、其他包括麵粉、速食麵等，價格有微幅下降。

(中國時報)