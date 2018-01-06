敲定 北韓確認1月9板門店見

2018年01月06日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓統一部5日宣布，北韓於當天上午發傳真通知南韓，表示願意接受南韓所提議，於9日在兩韓邊界板門店的「和平之家」舉行會談。除了攸關雙方利益的話題，最重要就是安排北韓代表團參與平昌冬季奧運。韓媒指出，北韓這樣原封不動接受南韓方面關於會談的種種提議，實屬罕見。川普則趁機自誇，宣稱北韓願恢復對話是他的功勞。

川普攬功 刷存在感

韓聯社報導，南韓統一部發言人白泰鉉於5日的例行記者會表示，北韓於當地時間上午10時16分發來傳真，告知上述內容，傳真中提到，議題將包括平昌冬奧會相關事宜在內的兩韓關係改善問題。發件人和收件人分別是北韓祖國和平統一委員會委員長李善權和南韓統一部長官趙明均，韓聯社指出，兩人可能成為9日談判時的雙方首席代表。

報導稱，雙方商定以交換書面文件的方式就會談的具體事宜進行磋商。除了北韓參加平昌冬奧會外，兩韓是否還將討論彼此間各種懸而未決的問題，白泰鉉稱，南韓的提議中包括這一內容，而北韓也對此予以回應，因此雙方很有可能在會談上討論平昌冬奧以外的其他事宜。

白泰鉉說，兩韓會談結束後，雙方還要同國際奧會（IOC）進行磋商，因此需要一段時間。據悉，北韓可能將在下周內與IOC進行相關洽談。

重啟熱線 互釋善意

兩韓將在本周末透過板門店直通電話及傳真，討論會談代表團級別等具體事宜。南韓統一部官員透露，兩韓聯絡官5日下午4點18分進行當天最後一次通話，約定6日照常工作。

不過，南韓總統府青瓦台表示，北韓參加冬奧問題優先，談妥後才考慮兩韓離散家屬團聚和軍事會談等其他議題。青瓦台高層人士稱，北韓參加平昌冬奧會最為重要，其他議題也有討論的餘地但目前難以斷定。只有北韓參奧問題得到解決，才可進一步討論改善韓朝關係的問題。

對於兩韓之間的新進展，美國總統川普抓住機會為自己臉上貼金，他透過推特發文稱，南北韓定下了恢復會談的日期，這一原動力來自他「堅定」和「強大」的領導力。

(中國時報)