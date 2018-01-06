美韓聯合軍演 配合延期

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中國時報
／綜合報導

南韓總統文在寅與美國總統川普4日通電話，決定下個月平昌冬季奧運進行期間，不舉行聯合軍演。美韓聯合司令部5日指出，將在平昌冬奧後實施代號「關鍵決斷」和「鷂鷹」的年度聯合演習。

美國國防部長馬提斯淡化延後聯合軍演一事，宣稱這是出於後勤考量，而非政治表態，平昌冬奧及隨後的帕運（殘奧）結束後，軍演將擇時舉行。

五角大廈表示，美韓將把每年例行聯合軍演推遲到冬奧和帕運之後，使演習和奧運時間不重疊，兩軍也將確保奧運安全萬無一失。

平昌冬奧和冬季帕運分別於2月9日-25日和3月9日-18日舉行。美韓演習日程則將在確定後公布，軍方人士認為4月下旬演習的可能性較大。據悉，美國核航母不參演、戰略武器出動次數減少的可能性也很大。

韓聯社引述消息人士稱，美韓已同意於4月23日至5月3日舉行由電腦模擬的「關鍵決斷」聯合軍演，至於野戰實兵操演的聯合軍演「鷂鷹」，舉行日期還在商討中。

南韓青瓦台表示，韓美兩國總統4日晚通話30多分鐘。文在寅稱，南北韓對話過程中，南韓將與美方保持密切協商，兩韓對話也有助於形成美朝對話的氛圍。川普則確認將派出包括其家人在內的高級別代表團出席平昌冬奧。

美韓宣布推遲聯合軍演之際，美國海軍「卡爾文森號」核動力航母打擊群5日啟程前往西太平洋執行任務，美方未透露是否前往朝鮮半島附近部署。

美國防長馬提斯在五角大廈記者會談及兩韓將會談一事，宣稱要判斷北韓擺出緩和姿態有何意圖，目前言之過早。他不會對此作過度解讀，北韓是否真的遞出橄欖枝，還不知道。

(中國時報)

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