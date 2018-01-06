炸彈氣旋狂虐 美東凍彈不得

2018年01月06日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

一名路人4日走過紐約市布魯克林大橋時，滿臉被冰雪附著。（路透）

重磅「炸彈氣旋」轟炸美東！2018年第一波強勁風暴來襲，時速113公里的狂風挾帶暴雪4日摧枯拉朽席捲美國東岸，從紐約、巴爾的摩、新澤西州到東北部緬因州，全籠罩在一片寒森森的慘白世界中，學校和機關被迫停課停班，陸空交通也泰半停擺。

美國國家氣象局（NWS）警告，周末東北部溫度可能下探攝氏零下40度，更預報周日凌晨將有28個主要城市創下歷史低溫。

在東北部新英格蘭地區，除了面對鏟不完的積雪，還得應付鋪天蓋地的洪災。強勁風勢引發海水倒灌，水位創下史上高點，冰凍的海水淹沒了漁港、街道和濱海餐館，民眾受困家中和車內動彈不得。

波士頓市中心的觀光熱點無法倖免，市民桑尼亞驚呼，「看到大水漫過海堤，實在很嚇人。」市長華許說，該區幾乎30年沒淹水，這位民主黨市長意有所指向不信氣候變遷的川普總統喊話，「如果有人質疑全球暖化，來看看淹水的地區。」在緬因州波特蘭，漲潮時水位甚至逼近40年來最高的4.32公尺。

大雪沒完沒了，美國國民衛隊派出近500人前往東岸協助救災，美東各電力公司為早日恢復供電疲於奔命，漏夜搶修被凍壞的線路。4日逾10萬用戶在冰天雪地中無電可用的窘況大有改善，但截至5日仍有2萬戶停電。官員憂心，周末的狂風和超低溫，可能再度讓電力掛點。

而在冬天向來溫暖微潮的維吉尼亞州濱海城鎮，也罕見遇上此般冷冽的惡劣天候。該州第二大城諾佛克市民愛德華茲說，生平第一次目睹地上白雪堆高高的景象；另一位民眾馬克為了買貝果，只好出動越野滑雪裝備。

陸空交通也因炸彈氣旋發威而大亂，各州政府呼籲民眾盡量不要開車上街，據航班追蹤網站FlightAware，4日全美超過5000航班因而被迫取消，除紐約的甘迺迪、波士頓羅根等美東機場外，中部空運樞紐─芝加哥歐海爾機場也因飛往東岸航班頻繁，也遭到池魚之殃。鐵路公司Amtrak、大紐約都會區的郊區通勤鐵路系統（如紐約長島鐵路），都已宣布減班。

隨著這波冷冽風暴4日逐步南下，溫暖的密西西比州、南卡羅來納州陷入冰封中，高速公路關閉、自來水結冰，密西西比州當局在首府傑克森市政廳外，因抽水馬桶無法沖水，安置大量行動廁所。佛羅里達州邁阿密溫度降至攝氏零下5度，連美洲鬣蜥都無法忍受寒冷，一隻隻從棲息的樹上跌落地面，如天降鬣蜥雨。

「炸彈氣旋」小檔案

「炸彈氣旋」（bomb cyclone）為氣象學家使用多年的一個名詞，其學術名詞是「驟強暴風雪」（Bombogenesis）。風暴中心氣壓愈低，風暴愈強，一個地區24小時內氣壓驟降逾24毫巴，即可認定該地區遭遇「炸彈氣旋」。資料來源：紐約時報

(中國時報)