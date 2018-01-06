暴雪席捲歐陸 至少6死

2018年01月06日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

暴雪「艾莉諾」（Eleanor）繼3日肆虐英國、愛爾蘭之後，4日繼續向歐陸挺進，在法、瑞士、荷蘭、比利時發威，已知至少6人死亡、逾20萬戶停電、鐵路停擺、公路封閉、數百航班取消。法、義兩國阿爾卑斯山區也將雪崩警告維持在最高等級。其中法國不只受凍還火烤，南部科西嘉島受強風影響出現罕見的冬季野火。

除了天寒地凍，暴雪也挾帶強風，陣風時速高達195公里，沿海地區出現巨浪、甚至傳出海水倒灌。在荷蘭，聞名遐邇的移動式防洪大壩－鹿特丹馬仕朗大壩，被迫關閉閘門，防止大水灌進鹿特丹。這也是2007年11月以來馬仕朗大壩首度關閉。

艾莉諾是2017年12月以來，襲歐的第4個暴雪，繼3日席捲英國後，繼續向中歐發威。法東阿爾卑斯山區的雪崩威脅已升至最高的第5等級。在滑雪勝地薩瓦省，1名滑雪人士被強風吹倒的大樹砸中後喪生，1農民遇雪崩罹難，還有1義消見義勇為跳入滾滾河水裡救人而不幸失蹤。更有不少滑雪人士被困在伊澤爾谷的Val D’ Isere滑雪場。法國當局已向全國48個省發布強風和洪水預警。

在瑞士中部度假勝地倫克鎮，一列火車受強風吹襲出軌翻覆，造成8人受傷。受風暴影響，蘇黎世湖周邊約1.4萬戶家庭停電，蘇黎世、巴塞爾等機場取消多架航班，多數滑雪場暫停纜車服務。此外，德國慕尼黑和巴伐利亞有多家動物園關閉、高速公路封路。荷蘭國際機場取消或延後許多航班。

在荷蘭，暴雪引發海水倒灌。連同馬仕朗大壩，荷蘭首度在同一天關閉5座移動式防洪大壩。

在比利時，氣象部門發出3級橙色預警（最高4級），呼籲公眾外出時小心，以免被颳倒的樹木或其它飛行物擊中。首都布魯塞爾基於安全考量關閉森林、公園等場所，防止強風吹倒樹木造成傷亡。

(中國時報)