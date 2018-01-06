川普欲阻止 出版商提早開賣

2018年01月06日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國記者麥克．沃爾夫（Michael Wolff）即將推出新書，揭露白宮許多勁爆的祕辛，惹來了美國總統川普震怒，直斥書中全是謊言，並要求別出版。但出版商反而決定提前於5日開賣，沃爾夫還推文向川普致謝，「大家明天便能買到書（並閱讀）。多謝您，總統先生。」

沃爾夫聲稱新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》中，訪問過不少川普團隊人士，包括白宮前策略長巴農提到，川普的長子小唐納密會俄方是「叛國」行為。另據稱，「競選團隊幾乎都一致認為，川普當不了總統、也不該當總統」，川普本人得知自己勝選時嚇呆了。而川普愛女伊凡卡野心勃勃，亦有意問鼎大位等等。

川普的律師哈德4日向沃爾夫及出版商發律師函，指新書包含誹謗成分，要求出版商Henry Holt and Co「立即停止出版、發行或散播該書」，或者發布其內容摘錄和摘要。哈德晚間另發函給巴農，指控他違反受雇於白宮時簽下的保密協議、誹謗總統。

沃爾夫的新書原定於9日（下周二）推出，但出版商宣布提前於5日上架，沃爾夫並推文向川普致謝，「要開賣了。大家明天便能買到書（並閱讀）。多謝您，總統先生。」

川普在得知該書內容後推文反擊，直斥書中「充滿謊言、歪曲事實，且消息來源並不存在」。他稱從未允許沃爾夫造訪白宮，也曾多次拒絕其採訪要求。

美國「公民自由聯盟」計畫主任威茲納（Ben Wizner）則認為，川普告不成的，「想要法庭據此阻止出版…，這不會發生。」

另據美國新聞網站Politico報導，上月初數十名國會議員開了兩天祕密會議，請來耶魯大學精神病學教授班迪．李（Dr. Bandy X. Lee），就川普的言行作出評估，班迪．李直言「他（川普）快要崩潰了，我們可以看到那些徵狀。」

班迪．李說，川普會重提陰謀論，拒認曾經承認的事等等：「他急需發推文，顯示他受壓力之下開始崩潰，情況只會愈來愈差，將不能承受當總統的壓力。」

(中國時報)