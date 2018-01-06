草莓文 今日頭條陷竊聽風暴

2018年01月06日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

用戶數達6億的手機軟體「今日頭條」APP遭網友指控，涉嫌透過手機麥克風竊聽用戶隱私，並推送相關新聞和廣告，消息引發網友恐慌和不滿。但「今日頭條」否認，稱開啟麥克風需獲得用戶授權，且目前技術也做不到。

網友「互聯網路人」日前在新浪微博貼文稱，「妻子元旦去摘草莓，一沒在頭條搜索草莓，二沒在頭條看草莓類資訊，隔天就收到了和草莓有關的推送文章。」這位網友聲稱，事後發現「今日頭條」使用了手機麥克風的許可權。這則微博短時間獲得了上千的轉發量，引發了網友的激烈討論。

上千轉發 網友不安

「今日頭條」已經累計6億的啟動用戶，假如「竊聽」一說屬實，這6億用戶無不在「今日頭條」的「監聽」範圍內，相關消息引發網友的不安。

稱技術上完全不可行

不過，「今日頭條」發布消息澄清，用戶使用該軟體錄製影音時，需要使用到手機麥克風，但除非用戶明確點擊授權，否則，無論在何種手機機型上，「今日頭條」旗下產品都無法取得用戶的麥克風許可權，無法收到用戶的任何語音訊號。

此外，「今日頭條」還表示，從技術上來看，目前聲音資訊的處理，也遠達不到通過麥克風去獲取個人隱私的水準，「『今日頭條』用戶資訊的積累，完全是通過用戶在『今日頭條』上的點擊等資料行為所產生的。」

霸王條款 用戶無力

但「今日頭條」的保證無法打消民眾的疑慮。微信公眾號「百家號」提醒，「絕大多數的手機軟體，都需要開啟我們手機的很多許可權限，如果不同意就無法打開應用軟體，用戶沒有選擇的餘地，可以說是赤裸裸的霸王條款。」

用戶隱私權的問題，近來引起大陸消費者重視，手機支付軟體「支付寶」近日也被指侵犯用戶隱私。用戶在翻看「年度帳單」過程中，會忽略一個位置隱蔽、字型很小的「我同意《芝麻服務協定》」授權，而支付寶預先幫用戶勾選了授權，導致用戶個人訊息可以被支付寶收集。支付寶隨後也向公眾道歉，稱這一行為「愚蠢至極」。

(中國時報)