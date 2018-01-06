擺脫低俗 徵人黨員優先

2018年01月06日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

「今日頭條」近來風波不斷，除了捲進竊聽風波外，日前遭政府約談整改後，隨即招募2000名內容審查編輯，而且註明共產黨員優先，也引發網友熱議。

去年12月29日，大陸網信辦（互聯網資訊辦公室）就傳播色情低俗資訊、違規提供網路新聞約談「今日頭條」，責令整改。隨後，「今日頭條」APP的部分頻道停止更新24小時。

整改事件後，「今日頭條」大規模招聘內容審核編輯，負責海內外產品的內容審核人員，新增規模在2000人左右，每個編輯每天需要審核1000條左右內容，負責監控審核「今日頭條」平台內容是否違規，薪資約為4000至6000元人民幣（約新台幣18000至27000元）。

招聘資訊中特別註明，「該職位要求熱愛新聞，關心時事，具有良好的政治敏感度和鑒別力，要求大學及以上學歷，黨員優先。」

事實上，「今日頭條」曾多次因內容低俗被責令整改。2017年4月，央視曝光了「今日頭條」用戶端向用戶推送「豔俗」直播平台：火山直播，內容涉及大量穿著暴露的女主播，透過低俗不堪的表演吸引用戶觀看。

2017年4月18日下午，北京市網信辦、市公安局、市文化市場行政執法總隊聯合約談「今日頭條」、火山直播等平台，責令限期整改。

「今日頭條」原來標榜透過人工智慧技術，利用演算法給用戶推薦資訊，但只認資料的機器演算法推薦機制，也決定了內容分發平台上，永遠是低俗內容獲得更多的閱讀和推薦。不過，在歷經多次整改後，「今日頭條」下定決心開始擴大編輯團隊，善盡媒體「守門人」角色。

(中國時報)