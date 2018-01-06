炒作公投法 兩岸民意更對立

2018年01月06日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

隨著一系列兩岸交流被蔡政府視為中共「統戰」而遭打壓腰斬，兩岸交流氛圍一時風聲鶴唳。展望2018年兩岸關係，北京聯合大學台研院副院長李振廣5日受訪時表示，如果說2017年兩岸關係是局勢複雜，2018年則是陷入重重危機，前景並不樂觀。未來一年，兩岸民意對立的事件將層出不窮，看不見緩和跡象，尤其是公投法修改通過後，能夠炒作的話題就更多了。

李振廣5日受訪時表示，2018年選舉對泛藍陣營重要，但對蔡英文與民進黨更重要。所以這一年民進黨將繼續收緊兩岸交流，挑起民意對立，這對民進黨動員選民更加有利，哪個候選人跟大陸關係好，「就有嫌疑！」

李振廣表示，蔡英文說不會關上大門，不會走對抗老路，然而「言行不一」，交流愈縮愈緊、大門愈關愈小，「以前是順暢的大水管，現在只能算是沙漏」。不過這從大陸的角度來看，也不是大事，既然去不了，大陸會敞開大門吸引更多台灣人來大陸發展，當形成大潮流時，民進黨是管不住的。

李振廣坦言，對2018年深感憂慮，過去2017年兩岸局勢是「趨於複雜」，但2018年是「陷入重重危機」，挑動兩岸神經的爭議事件會愈來愈多，兩岸將高度對峙，雙方情緒對抗會越來越激烈，暫時看不到緩和跡象。

他說，隨著去年台灣公投法修正通過，2018年公投法拋出的兩岸議題將接連不斷被炒作，雙方會持續唇槍舌戰，民進黨營造的兩岸對立氛圍，至少要到選戰結束。

(中國時報)