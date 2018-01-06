韓453槍驅陸漁船 扣20人

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中國時報
李文輝／綜合報導

韓聯社報導，4日早上9點40分，南韓全羅南道新安郡可居島西南方向35海里（64.82公里）海域，發現50餘艘60到80噸級中國大陸漁船，涉嫌捕魚作業。韓方海警投入1500噸級、3000噸級的5艘警備艦艇、1艘漁政船和1架直升機應對，發射453發子彈警告驅離，並扣押20漁民。

報導指出，有大陸漁船涉嫌非法捕魚，被南韓西海地方海洋員警廳海警扣押，為幫助夥伴逃脫，其他漁船與南韓海警發生衝突，韓方海警使用K2步槍發射警告後，又用M-60機關槍發射453發子彈。此外，一艘位置接近韓方3000噸級警備艦艇的大陸漁船，也遭到K2步槍發射警告。隨後大陸漁船撤離。

最終，韓方海警扣押2艘涉嫌非法捕撈的大陸漁船，並將船上20名船員移送全羅南道木浦市。其中，有1艘被扣押的大陸船隻在衝突過程中遭受浸水損失。

韓聯社報導，近年來，韓中漁業糾紛暴力衝突頻傳。南韓海警表示，去年12月19日，在南韓專屬經濟區水域，南韓海警警告40餘艘大陸漁船無效後，發射200餘發子彈驅趕。

對此，大陸外交部發言人華春瑩在記者會回應指出，中方歷來高度重視涉外漁業管理工作，積極採取有效措施維護相關海域漁業生產秩序。希望韓方妥善處理相關問題，在執法過程中不要採取危及人員安全的過激手段，切實保障中方漁民的安全與合法權益，並與中方加強溝通，共同維護有關海域漁業生產秩序。

(中國時報)

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