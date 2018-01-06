孔鉉佑：支持韓朝藉冬奧接觸對話

2018年01月06日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

朝鮮半島局勢近日出現一連串緩和跡象，大陸外交部副部長、朝鮮半島事務特別代表孔鉉佑昨日赴首爾與朝核六方會談韓方團長李度勳就朝鮮半島新形勢交換意見。大陸外交部昨日指出，孔鉉佑會談時表示，中方歡迎並支持韓朝雙方以平昌冬奧會為契機開展接觸對話。有關各方應多做有利於緩和緊張、增進互信和重啟對話的事。

大陸外交部昨日發布新聞稿稱，會晤時，雙方一致認為，應落實不久前兩國領導人達成的重要共識，深化政治互信，加強戰略溝通，推進交流合作，繼續妥處敏感問題，推動兩國關係穩步發展。並堅持半島無核化目標，維護半島和平穩定，致力於通過對話協商解決問題。

孔鉉佑表示，中方歡迎並支持韓朝雙方以平昌冬奧會為契機開展接觸對話，為改善相互關係、緩和半島局勢作出努力。當前形勢下，有關各方應相向而行，多做有利於緩和緊張、增進互信和重啟對話的事。

韓聯社報導，李度勳表示，目前朝核、北韓問題迎來重要的轉機，北韓近幾年來不斷發展核導能力，但日前卻通過新年賀詞傳達了改善韓朝關係的意願，5日上午北韓還接受了南韓提議於1月9日舉行官方會談。在此重要時刻，韓中之間的合作尤為重要。希望以今次的磋商為起點，兩國政府能保持更為緊密的溝通。

對此，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤昨日受訪時表示，朝鮮半島局勢近日出現緩和契機，各方應緊緊抓住這次難得的機會。他說，推動朝鮮半島局勢和平解決是中方一貫立場，此次六方會談中韓團長的會晤，將為重啟六方會談發揮推進作用。

此外，雖然半島局勢出現曙光，但大陸對北韓的制裁仍持續推進。大陸商務部昨日發布公告稱，為執行聯合國安理會第2397號決議，自1月6日起，將全面禁止對北韓出口鐵、鋼和其他金屬、工業機械、運輸車輛；限制對北韓出口原油、精煉石油產品。同時全面禁止自北韓進口部分糧食和農產品、包括菱鎂礦和氧化鎂在內的泥土和石料、木材、機械、電氣設備和船隻。

(中國時報)