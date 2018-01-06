袖珍博物館 夢幻世界縮影

袖珍博物館的「美國加州玫瑰豪宅」，為館內收藏的首件大型娃娃屋。（袖珍博物館提供）

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中國時報
／台北報導

位在台北建國北路一段的「袖珍博物館」，成立至今21年，是目前亞洲唯一專門收藏當代袖珍藝術品的博物館，館內約有150到200件收藏作品，以小房子和房屋內擺設為主，以12:1的比例縮小呈現，均是真材實料製作，館內小巧又精細的藝術品，令人嘆為觀止。

創意趣味 異國主題屋

袖珍藝術源自於歐美國家，亞洲發展相對較晚，袖珍博物館是全亞洲第一座主題博物館，館方尋訪世界各地，蒐集一流的藝術大師作品，在占地300坪的空間哩，主要展示整座建築內外布置的娃娃屋（Dollhouse），及各種房間精緻的夢幻屋盒（Roombox），另還有創意趣味的主題作品。

館內作品包括2000年前的羅馬遺跡、90年代美國豪宅公寓的生活，到豪華的英國女王白金漢宮、義大利水都威尼斯的浪漫風情、倫敦東郊的貧民窟等，民眾走一趟袖珍博物館，可體驗異國風情，置身時光隧道。

特別的是，袖珍藝術品的取材都仿自真實，除了人跟動物以外，從建築體、櫥櫃、玻璃、床單、金屬、水晶燈等，都是實材翻版縮製。像是1公分高的酒瓶，裝著真的白蘭地，還有1.8吋的迷你電視，真的可以觀看，精細的製作令人嘖嘖稱奇。

樹上礦坑 最迷你作品

館內收藏最迷你的作品是「樹上礦坑」，採120：1的比例製作，麻雀雖小五臟俱全，可看到坑裡的小火車拖著採礦車，還有礦石輸送帶、辦公廳、工程不等，製作一點都不馬虎；最具代表性的則是「美國加州玫瑰豪宅」，為博物館收藏的首件大型娃娃屋，建物的外圍布置、花園和內部裝設都相當細緻。

(中國時報)

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