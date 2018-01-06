奇美博物館 台南最耀眼地標

2018年01月06日 04:10 中國時報 曹婷婷 ╱台南報導 ╱台南報導

阿波羅噴泉、奧林帕斯眾神守護神聖殿堂，宛若歐洲凡爾賽宮般華麗外觀，2015年開幕即稱冠臉書打卡熱點的奇美博物館，開館2年締造300萬參觀人次，館藏豐富不說，每年也精心規畫適合各年齡層參與的特展，軟體、硬體皆擄獲人心，無疑是台灣最具魅力博物館！

不論是慕名藝術而來，或嘗鮮也罷，奇美博物館無疑是台南最耀眼的觀光地標；館藏豐富不說，因坐落於台南都會公園，一旁綠地、湖畔美景，每到假日還常有家庭扶老攜幼來這裡野餐，成為博物館另外的人文風景。

走進博物館大廳，一樓是兵器廳、動物廳、羅丹廳、特展廳及雕塑大道；樓上則為藝術廳、樂器廳、時鐘展示區、銀器展示區及雕塑大道2。

動物標本有700多件

館中光是動物標本就有700多件，均為一比一擬真製作，北極熊、非洲象、安哥拉長頸鹿、蘇丹巨羚、雙峰駱駝、阿拉斯加糜鹿標本等。同樣頗有看頭的兵器，種類達2200件，來自歐洲、日本、中國、非洲、高加索山區、土耳其鄂圖曼、俄羅斯等文化代表器物。

管弦樂團搬進博物館

除了常設展覽，館內也時常舉辦特展，呈現當代藝術觀點與視野，偶爾也會結合藝術家陪伴手作課程，讓孩子找到愛上博物館的理由。甚至，還將管弦樂團搬進博物館，透過18道數位影音播放系統，使民眾能輕易走進管弦樂團，近身感受音樂魔力。1月25日全新特展《凝視日常—荷蘭藝術家哈勒曼特》也即將登場。

(中國時報)