勞工博物館 專為勞工發聲

2018年01月06日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄是台灣重工業重鎮，擁有百萬勞工人口，2010年設立全國唯一的高雄市勞工博物館，於駁二倉庫誕生，後遷址到中正四路上，致力與全國勞動議題相關蒐藏、研究、保存和維護工作。

全國唯一勞博館

勞博館使命是以具創意的互動性展示、教育活動、便民服務，提供社會大眾及勞工朋友一個參與、互動、記憶與學習空間，藉以凝聚社區意識、保存勞工文化。

勞博館4樓展示館推出「汗水的印記-高雄ㄟ勞工常設展」，歡迎市民朋友前往觀賞，重溫高雄百年勞動史。局長鄭素玲表示，高雄從日治時期即為工業重鎮，從早期的碼頭工人、拆船工人、五金街、加工出口區等，常設展中講述不同崗位上勞動故事。

展區還有「碼頭工人扛貨」體驗區、拆船業零件實體展示、五金街場景模擬等，期待讓不同年齡層的參觀者，更了解勞動歷程的過去、立足現在與展望未來。

展覽場地空間大

鄭素玲指出，高雄市勞工博物館自成立至今，已辦過逾20檔展覽，深受民眾喜愛，105年更獲得勞動部評鑑「最佳創意獎」，且爭取到文化部補助經費，擴建4F為展場，目前占地共540坪，更能夠呈現豐富的勞動展覽。

高市勞工博物館地址：高雄市前金區中正四路261號開館時間：周二～周日上午9時至下午5時免費參觀（周一休館）電話：（07）2160509官網http://museum_new.kcg.gov.tw/

(中國時報)