彰化縣立美術館 八卦山新地標

彰化縣立美術館，是八卦山腳下最醒目的新地標。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣立美術館是八卦山腳下新地標，號稱台灣第1座縣立美術館，2014年11月落成啟用，共投入4.11億元經費，除了樹枝狀的鋼構斜柱結構等建築等特色，更櫛比鱗次，串聯孔廟、武德殿、節孝祠等，不同年代建築，形成彰化市精彩密度最高、最美的歷史文化長廊。

彰化縣立美術館位在彰化市東民街與卦山路口，要通往八卦山就映入了眼簾，不自覺被吸引，通體雪白、現代感十足的造型，不僅呼應八卦山的自然生態環境，也與周邊的歷史建築古蹟，搭配出時間的深度。

最醒目的建築特色，是以八卦山竹林意象及傳統窗櫺作發想，設計樹枝狀的鋼構斜柱結構，建築並採3個高度的屋頂花園平台，榮獲「2013國家卓越建設獎」競賽的最佳規畫設計類公共建設類金質獎第2名，並代表台灣角逐2014全球卓越建設獎。

彰化縣立美術館中庭配置公共藝術作品「天地之美」，運用多元素材構築，呈現土地生命力。清新透綠玻璃代表乾淨的自然環境，陶版雕出土地的層次，象徵深耕的人文。球體不鏽鋼反射天空的湛藍與白雲，也反射所處環境與內心，也是美術館的藝術亮點。

另個市民稱道的設計，就是留出寬廣的文化廣場，供市民、學生相約練舞、體操、打拳，還有夜跑等運動，都在這裡集合，假日也常舉辦露天音樂會、文化市集等，展現最有生命力的藝術。

彰化縣立美術館也提供視覺藝術平面類、立體類、裝置藝術、數位影像等各類藝術展出，鼓勵多元風貌的藝術創作與呈現。

(中國時報)

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