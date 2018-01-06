私幼學費補助 應納2歲幼兒

台北市議會國民黨團要求教育局將2歲幼兒一併納入私幼補助規畫。（劉于翔攝）

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中國時報
／台北報導

北市公立幼兒園名額少，中籤有如中樂透，屢屢引起家長抱怨，全市私立幼兒園有1萬6千個缺額，卻無人問津。市議會國民黨團5日召開記者會，抨擊市長柯文哲責成教育局研究補助私幼，但政策反覆無常，為減輕家長育兒負擔，國民黨議員同聲要求教育局將2歲幼兒一併納入規畫，讓私幼學費補助一次到位。

公私幼兒園比未達標

市議員王欣儀指出，為搶攻年輕父母選票，柯文哲競選時提出要廣設公私合營幼兒園，要解決3至5歲兒童托育問題，讓公、私立幼兒園比例達到7比3，但上任迄今只做到4比6，眼看政見要跳票，柯立即提出補助北市幼兒就讀私立幼兒園，藉以轉移外界目標。

王欣議說，市府原本規畫每學期補助4歲幼兒5至7千元，在總質詢期間，應多數議員要求加碼到每學期補助3、4歲幼兒，每位金額為1萬3660元，但教育局最後送到議會審議預算的版本僅編列4歲幼兒補助經費，且為配合市長開出的口頭支票，教育局打算動支地方教育發展基金以補不足部分，但議會教育委員會決議教育局不應該動用基金支應，必須依預算程序編列追加預算。

在記者會上，多位藍營議員齊聲表示，時下年輕人不敢生、生了又怕養不起，少子化趨勢明顯，市府本應擬定完善政策，減輕家長經濟負擔，並提供優質平價的公立幼兒園，既然柯市長政見跳票，打算用補助政策化解民怨，就應該讓補助政策一次到位！

促市府提追加預算案

國民黨團建議教育局將2歲幼兒一併納入補助對象，重新全面規畫私幼補助政策，因為直接動用基金不符合重大政策向議會報告的民主監督機制，柯市長應提出追加預算案，才能向議會及市民完整說明這項重大政策。

(中國時報)

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