新北果菜公司 搶攻外帶年菜

新北果菜公司今年首度推出採用安心食材的限量年菜。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

農曆春節將至，看準年菜商機，新北市果菜公司繼每年推出安心蔬果禮盒後，今年首度推出限量年菜，包含佛跳牆、玫瑰油雞、香滷金腿、紅燒牛腩煲、肴豬蹄膀、胡椒雞湯等9道「傳香功夫菜」，標榜採用通過檢驗的優質食材，挑戰民眾味蕾。

食材嚴選 味道好

新北果菜公司5日舉辦「傳香功夫菜」年菜系列預購品嘗活動，邀請民眾品嘗包含佛跳牆、玫瑰油雞、香滷金腿、紅燒牛腩煲、肴豬蹄膀、胡椒雞湯、頂級野生烏魚子和無添加防腐劑香腸等9道功夫年菜。

其中由干貝、貴妃鮑等數十種材料精燉而成的佛跳牆，湯頭醇厚、香氣撲鼻，以及經過花椒及數十種中藥泡製、烹調而成的肴豬蹄膀，肉質鮮嫩，外皮Q彈，都是新北果菜公司大力推薦的極品年菜。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，公司對於系列年菜生產過程層層控管、嚴格把關，原物料皆符合食品安全衛生，並使用通過檢驗的優質農產品，絕無添加味精及防腐劑，更動員公司員工辦理評選會，挑選出頂級的好味道作為年菜內容。

18日前開放訂購

「傳香功夫菜」年菜系列，層層控管嚴格把關，挑選出頂級好味道，是春節團圓第一好味道首選，即日起至1月18日止於「新北果菜鋪」開放訂購，相關訂購資訊可到新北果菜公司網站查詢，有意團購的民眾或公司團體可洽詢訂購專線：（02）8965-1000分機174吳小姐。

(中國時報)

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