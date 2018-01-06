三星鄉餅掛牌 年產值拚上億

宜蘭縣三星鄉公所以「鄉餅」為號召，開放在地業者免費申請掛牌，鄉長黃錫墉（右）盼今年三星蔥油餅年產值朝1億元邁進。（鄉公所提供）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉的蔥油餅深受消費者喜愛，鄉公所向經濟部智慧財產局註冊「三星蔥油餅」商標獲准後，以「鄉餅」為號召開放在地業者免費申請，鄉長黃錫墉5日為經認證的業者掛牌，他也宣誓今年三星蔥油餅年產值目標朝1億元邁進。

鄉公所以「鄉餅」號召，製作精美商標掛牌，開放在地蔥油餅業者免費申請，去年7月開始掛牌後申請業者踴躍，希望在政府與在地業者共同努力行銷下，建立三星蔥油餅品牌，提升整體產值，讓三星鄉餅再創高峰。

明星產業再創高峰

黃錫墉表示，三星蔥的蔥白長，質地細緻、蔥味濃厚，做成蔥油餅後香氣四溢，深受大眾喜愛，不論傳統蔥油餅、富含創意的蔥油派、厚實蔥餡餅等，都有無數愛好者，也帶動蔥油餅相關產業。

今年目標破400萬片

他說，早期蔥油餅是農家點心，如今已是遊客來到三星鄉的必吃美食，更是鄉內明星產業，銷售量逐年成長，從2013年138萬片，成長到去年已有316萬片，產值突破7900萬元，今年目標是一舉突破400萬片，創造1億元產值。

鄉公所指出，蔥仔寮體驗館、羅記米鄉餅2家業者通過審查掛牌，讓「鄉餅」認證業者已達12家，第12家的蔥仔寮體驗館還有一日農夫體驗活動，讓遊客動手種蔥、拔蔥、洗蔥與做蔥油餅。

(中國時報)

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