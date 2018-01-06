解缺水 彰化爭取開發伏流水

2018年01月06日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣是台灣的最大縣，但縣內沒大山，缺乏大型水庫，75％仰賴地下水，自來水公司自2013年起嘗試引用烏溪伏流水，去年5月起每日能穩定提供4000噸用水，計畫再興蓋第2座，立委王惠美5日邀自來水公司等相關單位會勘，期盼多元引用水資源，解決彰化缺水之苦。

將蓋鳥嘴潭人工湖

彰化縣每日自來水用量是37萬噸，除了靠雲林、台中支應，就只能抽取地下水，水利署規畫在南投興蓋鳥嘴潭人工湖，未來4萬噸留草屯、支應彰化21萬噸用水，可望讓深水井成備用井，減緩地下水抽用、地層下陷，並充分供水，但土地徵收等問題仍待解決。

王惠美指出，鳥嘴潭應盡速完成，讓彰化人沒有後顧之憂，但大型水利工程不易，應該要有多元方案，長期以來，一般認知中只有「地面水」與「地下水」，忽略河流底部和兩側，其實都蘊藏豐富伏流水。彰化縣水源供應不穩定，更應適時再導入伏流水開發。

擬設第2座引水系統

水公司第11處副處長謝忠峻表示，高雄田寮引用高屏溪水埋設濾水管等成功引用伏流水，彰化縣也在芬園福田引用烏溪伏流水，設置寬水井，去年5月起，每日供水4000噸，已展開第2期規畫，計畫在貓羅溪、烏溪匯流處高灘地，再設計第2座引水系統，並搭配蓋淨水廠，解決彰化市用水問題。

彰化縣長魏明谷指出，水資源供應屬於中央統籌規畫，除鳥嘴潭人工湖供應民生用水，也計畫引進福馬圳水，供應彰濱工業區的用水，支持引用伏流水，多元開發、多管齊下。

(中國時報)