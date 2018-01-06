稻作直接給付 白河蓮農賺嘸

台南白河地區多位農民因長期配合政府政策栽種蓮花，現在要轉作水稻，卻受限規定，無法申辦稻作直接給付，感到十分委屈，議長賴美惠召開記者會呼籲相關單位不要讓農民喪失應有權益。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

稻作直接給付試辦2年後，2018年起全面實施，並與公糧保價收購雙軌並行，但農民必須在2013到2015年間有種植水稻才能申辦，造成部分原先種植蓮子的白河農民，在今年轉種水稻時，不符申請資格，集體向台南市議長賴美惠陳情。賴美惠5日召開記者會，呼籲農委會研擬配套措施，避免農民權益蒙受損失。

議長賴美惠籲擬配套

白河區農民長期配合政府政策，栽種傳統產業蓮子作為主要經濟來源，但因蓮子有輪種特性，平均每3年須改種其他作物，近日稻作直接給付開放登記，不少轉作水稻的農民前往公所及農會申報時，才發現因前幾年種植蓮子無法辦理。

賴美惠說，不僅僅是白河農民，由於農地多少有輪種情形，包含後壁區種植洋香瓜的農民也遭遇相同問題，多次向她提出反應，希望農委會應該研擬相關的配套措施，避免損害農民權益；她強調，農委會應該多辦說明會，讓農民了解並勇於嘗試新作法，不要讓美意反而造成困擾。

農糧署南區分署糧食儲運課長曾世昌表示，蓮子屬特色產業，農委會每公頃補助2.5萬元，遠高於「稻作直接給付」的1.35萬元，且2013到2015年間農民繳交公糧比例超過8成，以此為基期才能照顧較多農民；但政策無法面面俱到，但會收集意見回報中央。

農糧署：會回報中央

至於稻作直接給付自2016年起試辦後，農糧署南區分署在嘉義以南地區舉辦過14場說明會，其中在台南共有白河、西港、官田、歸仁等4場，南區分署長姚志旺說，若地方反應有需要，將會增開場次，讓農民更了解相關政策。

(中國時報)

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