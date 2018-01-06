清淤做樣子 居民怒罵騙人ㄟ

2018年01月06日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

崙背大排中厝段因設置礫間淨化池（圖右）截水之故，上游養豬場的豬糞尿固體物沉積，大排已經積水惡臭多年。（周麗蘭攝）

雲林縣崙背大排中厝段幾年前設置「礫間淨化池」截水淨化，反造成上游豬糞尿沉積散發惡臭，縣長李進勇去年勘查指示改善，5日水利處進行施工說明，居民不滿改善方法只是應付又浪費錢，嗆聲開工日一定率人包圍阻擋。

民嗆開工日率眾包圍

崙背大排上游有家庭及畜牧廢水，匯流入新虎尾溪造成嚴重汙染，4年前縣府向環保署申請5000萬元在大排下游設置礫間淨化池，水質雖稍有改善，但截水反造成豬糞尿沉澱又發酵，大排形同曝氣池，枯水期更臭氣熏天。

崙背鄉阿勸村中厝村民難以忍受，要求打開水閘門，李進勇於去年8月會勘後，裁示縣府跨局處合作加強清淤、輔導畜牧業者、進行水閘工程改善，降低截水帶來的惡臭。

水利處規畫縮小截水斷面以增加水流速、抽取礫間淨化池的水沖刷大排，5日對居民舉行開工說明，居民逐項詢問得知清淤沒經費、沖水管口徑只有12公分寬、沖水起點是閘門的100公尺處，破口大罵「做做樣子、應付應付」。

沖水管口徑僅12公分

中厝村長張崇明表示，大排實在太臭了，沖水也要到上游600公尺處沖，12公分口徑真的太小。66歲村民陳金生也說，礫間淨化池本來就是錯誤政策，改善辦法沒有一項行得通。

張姓村民更當場取來一根12公分口徑水管，向水利處人員確認無誤，當場大罵「騙人ㄟ」，揚言如果不修正設計，動工日一定發動村民包圍阻擋。

縣議員李明哲表示，礫間淨化池工程一開始就是削足適履，犧牲民眾的生活品質來配合，村民原本就不信任，經過這麼多年證實淨化池效用不大，去年縣長會勘後也只清淤過1次，改善工程也不夠誠懇，難怪令村民發怒。

(中國時報)