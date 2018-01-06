緯創加碼投資港都 大舉徵才

緯創二辦5日正式揭牌，將大舉招募200名工程師。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

科技大廠緯創資通深耕高雄有成，5日宣布再加碼投資，在華南銀行高雄分行大樓成立第二辦公室，並大舉徵才，3年內招募200位軟體研發工程師。高雄市副市長史哲出席揭牌時說，高雄力拚城市轉型，允諾打造人才宜居城市。

3年招募200工程師

昨緯創二辦揭幕典禮，由緯創執行長黃柏漙南下主持，史哲率領經發局長曾文生、勞工局長鄭素玲親臨祝福。史哲指出，2015年緯創以O2站為基地，成立緯創資通軟體產品高雄研發中心，以優於業界平均薪資，吸引高雄人才回流。

全面發展智慧領域

史哲表示，高雄是老牌製造城市，現致力發展數位內容產業轉型，2010年起從46家廠商，成長至217家，累積投資金額也從3.2億元，翻漲至118億元，創造近萬就業機會。他期許，緯創共同參與高雄體感科技園區計畫，貢獻醫療、教育等領域專長，期待下一階段，緯創在高雄打造南部千人總部。

黃柏漙指出，高雄提供企業良好投資環境，尤其是勞工局提供「幸福高雄移居津貼」、經發局「高雄市促進產業發展獎勵補助」等優惠措施，對緯創招募人才上有實際幫助，因此有了一辦成功經驗後，決心再深耕港都投資，讓更多年輕人留在家鄉打拚。

緯創預計未來3年內，在高雄招募200位軟體研發工程師，未來的工作主要從事大數據分析、機器學習、AR／VR解決方案、機器人開發以及IOT解決方案的軟體產品研發，同時朝智慧醫療、智慧交通、智慧傳播等領域發展。

(中國時報)

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