完全免試入學 台東1021名額

2018年01月06日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

「完全免試入學，申請就能讀！」為了讓更多喜愛技職體系的學生可以就讀嚮往的科系，教育部推出完全免試入學，學生不用參加會考就能申請入學，台東今年將有1021個名額可供申請，其中台東專科高職部名額最多，9個科系都開放。

8所高中職 都能念

廣設大學後讓大學光環不再，專注於技術訓練、證照考試的技職教育也逐漸嶄露頭角，高職體系成為許多國中生的升學首選，高職3年如果對於念書保有熱情，還有許多科技大學可以就讀，未來的路也無限寬廣。

台東專校高職部主任李慶憲表示，今年台東除了台東女中及私立的均一、育仁未申請完全免試入學外，其餘8所高中職都有全部或部分科系有完全免試入學，總計有1021名額，東專高職部9科各有33個名額可申請，是台東之最。

申請免試入學每位學生僅能填一個學校、一個科系，該科未達招生人數上限學生全部錄取，超過上限依多元學習表現成績排序錄取，如果還超過名額才會抽籤決定。

5月7至10日報名

李慶憲表示，申請完全免試入學5月7至10日報名，5月16日公告錄取名單，會考時間是在5月19、20日，完全免試入學趕在會考前揭曉，讓確定未錄取的學生還能考會考，循另一管道入學。

他說，以往高職部的農業機械科、汽車科及家政科都是熱門科系，幾乎年年滿招，部分科系未滿招將會保留名額供考會考的學生申請入學，另外各科還有保留2名額供技優申請入學。

台東縣政府教育處指出，台東今年國三畢業生共有2253位，完全免試入學名額已占將近一半。

(中國時報)