新聞透視－年菜市場激烈 行銷要加把勁

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中國時報

新北果菜公司首度嘗試進攻年菜市場，對於素有良好蔬果產品商譽的公司來說確實有優勢，美中不足的是，年菜內容除標榜通過檢驗的優良食材外，行銷面常見的網站設計、優惠組合或是名人代言等，皆不見其巧思，加上單品價格不算便宜，要與身經百戰的年菜業者競爭，恐怕還有待努力。

新北果菜公司此次推出的傳香功夫菜年菜系列，在文宣和網站上主打食安無虞、美味可口，但菜色是否美味，民眾要等到吃進口才知道，食品安全更早已是市場上的基本條件，新北果菜公司光靠陽春的網頁設計和文宣，連基本的優惠組合都沒有，很難吸引民眾按下訂購按鍵。

觀察市面上年菜大戰，可說是「按鍵經濟學」之戰，各家業者紛紛在行銷手段上用盡巧思，訂購網頁和文宣設計得喜氣洋洋、年味十足：有的主打名廚加持、有的在菜色名稱融入吉祥意涵、有的針對不同人數家庭設計套餐優惠價格，就是要吸引消費者看到資訊後立刻在電話、電腦按下按鍵訂購。

換言之，年菜商品就算提供再完整、能夠標榜安心食材的產銷履歷，缺乏了與人性結合的溫度，終究只是道冰冷的待加熱食品，且平均每道菜要價超過700元，單價也偏高。新北果菜公司今年雖在年菜品質、口味下足了功夫，但要在競爭激烈的年菜市場中脫穎而出，行銷面還得再加把勁。

(中國時報)

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