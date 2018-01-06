新聞透視－多元尋求水資源 中央地方應重視

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中國時報

彰化縣每日消耗37萬噸用水，其中8萬噸由台中支援，2.5萬噸來自雲林湖山水庫，其餘就靠自來水公司鑿深水井支應，但深水井供水也有一定壽命，年年得封井、再新鑿，引起抗爭不斷，彰縣3分之2土地也都納入地水管制區，多元開發水資源，是嚴峻的課題。

積極利用伏流水，是地面水開發不易、地層下陷惡化後，值得推動的政策，儘管自來水公司也坦承，伏流水引用河流兩側來取水，供水量受到豐水期、估水期影響。烏溪引用伏流水，取水口就數度受颱風溪水暴漲、衝垮堤岸而告吹，但相對用地、硬體設施經費都少，還是值得評估、開發。

事實上，彰化縣因地形關係，長期仰賴地下水，是全國各縣市之最，南彰諸多鄉鎮更被列地下水一級管制區，地層還在持續下陷；再抽下去，恐怕要紅燈了。

再者，地下水並非萬年供應不會枯竭，1天抽20小時，還得再洗井，每年都得封井、開鑿新井，但民眾意識抬頭，鑿井計畫一曝光，就遇到強烈抗爭，只能轉向在自來水淨水廠內解決，幾乎能鑿的地點也要用罄。

數十年來，彰化人抱怨水壓不足，沒有蓄水塔幾乎活不下去，一旦遇到用水巔峰，要蓄滿水塔也很難，若遇上天災，就只能忍受缺水之苦了。

用水問題，只會越來越嚴重，鳥嘴潭人工湖的開發，對彰化縣很迫切，此外，多元尋求水資源的開發，增加支援、應急管道都是必須，無論牽涉到用地、經費，都值得中央到地方一起重視。

(中國時報)

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