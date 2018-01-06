新聞透視－錯用工法 礫間淨化池惹臭名

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中國時報

小規模的礫間淨化池處理畜牧廢水像小孩開火車，治理不了重度汙染的大排，又製造難以忍受的臭源；改善工程雷聲大雨點小又像辦家家酒，居民自在呼吸的期盼落空，惡臭夢魘無止境，不發怒也難。

礫間淨化池工法的原理是在河川排水路填充礫石，藉由表面附著微生物形成的生物膜吸附、沉降、代謝汙水，達到淨化水質的功效。

崙背大排上游有7家養豬場、3家養牛場，還有6村合計7000多人的生活廢汙水，用生態工法的礫間淨化池處理廢水原本就太勉強，加上只是在大排設置水閘，使上層水源引入，而非下挖渠道引入所有汙水，治水只是虛晃一招。

崙背大排主要汙染源是畜牧廢水，礫間淨化池最需處理的是這些高濁度汙泥，而不是表層的水；下游新虎尾溪水質變好，主因不是礫間淨化池奏效，而是水閘把豬糞尿攔截在大排。

畜牧廢水本來就是大難題，要環保又要暢通又要省工，寄望在實驗性質的礫間淨化池，可說是緣木求魚，更如大旱之望雲霓。

礫間淨化池是環保署補助水利處的工程，更使得崙背大排廢水變成三不管地帶，環保局、農業處、水利處都有相關業務，「得」管也「得」不管。

崙背大排礫間淨化池真要發揮功效有賴總體檢，加大處理水量才是改善重點，大排的水全部引入就不會有惡臭問題，否則像玩具一樣的設施，說好聽是環保，實際帶來的是生活困擾。

(中國時報)

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