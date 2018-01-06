氣候暖化 老梅綠石槽提早報到

石門區老梅綠石槽受到氣候暖化影響，原本3、4月才會出現綠油油美景提前報到。（北觀處提供）

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中國時報
／新北報導

春天限定美景「老梅綠石槽」，受氣候暖化影響，大部分石槽已經長滿海藻提前「綠」化，綠油油美景吸引遊客慕名而來，不少人為拍攝美景侵入踩踏石槽，北觀處提醒，綠石槽溼滑容易摔傷，若有破壞行為經勸導不聽者，將依發展觀光條例裁罰5000元以上罰鍰。

位於新北市石門老梅社區沿海沙灘，可以看到早期大屯火山噴發後遺留下火山岩，因長年受到海浪侵蝕成為溝槽，每年3、4月隨著東北季風增強，石槽表面會長滿綠海藻，猶如綠地毯般，進入夏季後海藻受太陽曝曬逐變白化消失。

近年來受到全球氣候暖化影響，老梅綠石槽有提前報到跡象，當地民眾透露，過往海藻約在過年後生長，今年因冬天不冷，加上近期連續降雨，石槽保持溼潤有利海藻生長，目前已經綠約5成，預估3月會全綠，是最佳觀賞期。

春季限定綠石槽美景提前到來消息曝光後，每逢天氣好或假日人潮絡繹不絕，不僅遊客、攝影愛好者前來朝聖，也是婚紗拍攝的熱門景點，但不少人為拍攝美景，無視一旁告示牌，擅自闖入綠石槽拍照，破壞自然生態及美景。

北海岸及觀音山國家風景區管理處指出，綠石槽因遊客踩踏面臨生存危機，呼籲遊客留在沙灘欣賞、拍照，不要踏入綠石槽範圍，已派員加強巡查勸導，若不服從勸導者，將依法裁罰。另外，北觀處建議，遊客可以先上氣象局網站查詢漲退潮時間，避免錯過綠石槽美景。

(中國時報)

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