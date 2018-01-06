北市預留輕軌空間 基市盼合作

台北市副市長林欽榮（中）5日宣布，「南港商三特公辦都更案」、「南港轉運站興建移轉案」投資總額估計220億元。（曾百村攝）

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中國時報
／綜合報導

北市府5日上網公告「南港商三特公辦都更案」、「南港轉運站興建移轉案」，未來整體產業鏈發展與南港車站密不可分，而基隆市政府經由基礎前瞻計畫，向中央爭取81億經費興建輕軌，預定起迄站都設在南港展覽館。台北市副市長林欽榮指出，有預留空間興建輕軌，但地點不在南港展覽館，而是在南港車站對面的南興公園。

林欽榮解釋，北市府一向不反對基隆輕軌建設，但當初將輕軌起迄站設在南港展覽館對面空地，會讓周邊交通大打死結，且轉乘效益有限，目前依照北市府規畫，已將南港車站對面的南興公園設為輕軌車站預定地，一來地下化輕軌對於當地交通衝擊量較小，二來也方便民眾接駁捷運及高鐵。

在「南港商三特公辦都更案」中，北市府已闡明要發展國際會展中心，座落南港的國際會展中心占有交通、地利之便，同時基隆市政府去年也規畫要在港口興建會展中心，但兩者是否會同性相斥？後續仍有待觀察。

對此，基隆市長林右昌表示，南港引進國際會展中心與基隆發展輕軌，原本就是相輔相成，他不斷強調「展覽在南港、會議在基隆」，郵輪產業搭配會議帶進人潮是世界潮流，透過基隆港載來參與展覽的客人，經由輕軌捷運把人帶往南港，而小型會議可在基隆舉辦，兩者缺一不可。

林右昌說，目前中央已將基隆輕軌朝雙軌規畫，未來基隆到南港，一小時可達12班次，車程也縮短至25.5分鐘，兩地連接會更緊密，台北也不能缺少基隆的協助，希望未來兩市可以合作，達到相輔相成效果。

(中國時報)

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