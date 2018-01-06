資訊月台南場 VR戰機體驗夯

106年度資訊月巡迴資訊展壓軸的台南場登場，台南市電腦商業同業公會找來吸睛的show girl拉抬人氣。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

106年度資訊月巡迴資訊展，壓軸的台南場5日在台糖嘉年華購物中心登場，展覽以「用科技實現夢想」為主題，展示一系列人工智慧及共享經濟的研發成果。主辦單位除找來吸睛的show girl穿梭展場外，知名廠商也祭出不少優惠，希望刺激買氣，搶攻農曆春節前的商機。

資訊月台南場活動由台南市電腦商業同業公會承辦，5日至9日每天上午10點到下午6點在仁德區台糖嘉年華購物中心舉辦。電腦公會常務理事林建南指出，此次資訊展規畫300個攤位，不少知名廠商也都推出限量「好康」攬客，想換新機要把握機會。

林建南強調，今年的主題館有「貼近生活的人工智慧」、「台灣研發製造的世界第一狂科技」，及目前最夯的「共享經濟」等3大類；台南市政府也由智慧發展中心領軍，邀集水利、交通、社會、財政、觀旅等超過10個局處，以「科技無限、夢想台南」為主題參展。

此外，國家中山科學研究院也展示「VR戰機飛行模擬器」，只要帶上VR眼鏡，不僅可以看到飛行員飛上雲端的視界，還可親手操控油門及方向桿。活動內容十分多元，教育性十足，適合全家親子共遊。

台南市電腦公會還安排統一獅球員見面會、老拓樂團表演、商品競標；活動期間每天上午10點30分入場的前300名觀眾還將獲贈早鳥幸福福袋；另有購物滿3000元並下載資訊月APP就有機會將賓士汽車帶回家、大獎天天送等摸彩。

(中國時報)

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