阿里山森鐵 通車延至 年

2018年01月06日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

萬眾期待已久的阿里山森鐵全線恢復通車原定2020年，但因3日接到環保署要求進行42號隧道周邊環境影響評估，嘉義林管處5日表示，通車期程將再推遲2年，預估2022年底，環評與工程規畫設計會同步進行。

阿里山森鐵於2009年八八風災受重創，沿線路基嚴重毀損致停駛，中央斥資約10億元分段復建、通車，2015年9月先完成嘉義北門站至阿里山站通車測試，準備當年底全線通車；不料，杜鵑颱風造成58K處42號明隧道路基流失、崩塌，全線通車夢碎。

嘉義林管處祕書周恆凱表示，42號隧道復建工程於2016年11月完成地質調查及復建規畫，總工程費3.91億元，原定今年7月底完成細部設計，2020年底全線通車，但因環保署通知要做環評，通車期程將再推遲至2022年。

嘉義林管處技正連祥益說，42號隧道長度1077公尺，位於海拔1680公尺，依《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》規定，海拔1500公尺以上須進行周邊環境影響評估，環評經費約500至600萬元、時間約2年，2月中旬上網招標，3月中旬辦理監測作業，預計2020年3月完成環評。

林管處於2017年9月至11月間舉辦4次說明會，向阿里山來吉村居民說明復建工程規畫進度期程、採用「新奧工法」施工，以對當地環境生態影響降至最小，處長黃妙修還偕居民勘查現場，居民期待早日修復以帶動觀光發展，但為了做環評，居民及鐵道迷要再多等2年了。

(中國時報)