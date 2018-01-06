阿里山森鐵 通車延至 年

友善列印
中國時報
／嘉市報導

萬眾期待已久的阿里山森鐵全線恢復通車原定2020年，但因3日接到環保署要求進行42號隧道周邊環境影響評估，嘉義林管處5日表示，通車期程將再推遲2年，預估2022年底，環評與工程規畫設計會同步進行。

阿里山森鐵於2009年八八風災受重創，沿線路基嚴重毀損致停駛，中央斥資約10億元分段復建、通車，2015年9月先完成嘉義北門站至阿里山站通車測試，準備當年底全線通車；不料，杜鵑颱風造成58K處42號明隧道路基流失、崩塌，全線通車夢碎。

嘉義林管處祕書周恆凱表示，42號隧道復建工程於2016年11月完成地質調查及復建規畫，總工程費3.91億元，原定今年7月底完成細部設計，2020年底全線通車，但因環保署通知要做環評，通車期程將再推遲至2022年。

嘉義林管處技正連祥益說，42號隧道長度1077公尺，位於海拔1680公尺，依《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》規定，海拔1500公尺以上須進行周邊環境影響評估，環評經費約500至600萬元、時間約2年，2月中旬上網招標，3月中旬辦理監測作業，預計2020年3月完成環評。

林管處於2017年9月至11月間舉辦4次說明會，向阿里山來吉村居民說明復建工程規畫進度期程、採用「新奧工法」施工，以對當地環境生態影響降至最小，處長黃妙修還偕居民勘查現場，居民期待早日修復以帶動觀光發展，但為了做環評，居民及鐵道迷要再多等2年了。

(中國時報)

資訊月台南場 VR戰機體驗夯 澎湖東嶼坪、東吉嶼 終於有自來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。