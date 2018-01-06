許郁淇水彩個展 拜訪春天

2018年01月06日 04:10 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

從事金融業、毫無美術底子、又非科班出身的許郁淇，偶然的機會接觸繪畫，開始拜師學畫，從此熱中創作。學畫3年多來，創作超過上百幅水彩畫，她的畫風豪邁，恣意揮灑的筆觸，在畫紙上展現自由奔放的靈魂及無拘無束的想像，丈夫及女兒全力支持，讓她無後顧之憂從事創作，6日許郁淇將在淡水真理大學牧師樓，以「拜訪春天」為主題，舉行首次水彩個展開幕茶會，一圓多年來夢想。

許郁淇在外商金融投資業擔任企業估價師多年，工作緊張忙碌，只有每天下班後，拿起畫筆創作，這是她一天當中最放鬆的時刻。每到放假，便跟著友人到處寫生或看展，現在只要出門就帶著紙、筆，畫下眼睛所見感興趣的人事物，「畫畫帶給我很多樂趣，也改變我的人生。」

許郁淇說，「很感謝先生全力支持，讓我專心創作，不但得充當司機帶著我去各處寫生，還不時給我建議和提點。」

許郁淇作品自然奔放，不具匠氣，自認畫風豪邁，不拘泥於形式，不刻意追求寫真，恣意不雕琢的筆法，只強調寫實，畫作裡還會添加入自己的想像，她說：「創作時不加思索，反而能畫出好作品，若是想太多，則會受到羈絆，失敗的比例也會提高。」，

創作超過上百幅水彩畫，許郁淇將一圓夢想，在淡水真理大學牧師樓，以「拜訪春天」為主題，舉行首次水彩個展，共展出43幅畫作，歡迎民眾自由參觀。

(中國時報)