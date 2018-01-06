科技部打造500噸級研究船開工

2018年01月06日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

科技部計畫投入16億打造2艘500噸級及1艘1000噸級的研究船，來作為提供國家海域觀測研究，科技部5日上午邀請各界在台船公司基隆總廠進行開工典禮，2艘500噸級預計1年半後完工交船，以因應未來更趨緊迫的重大海域觀測研究。

科技部表示，台灣海洋研究船隊自1984年啟用800噸級的「海研1號」，1993年也陸續啟用了海研2、3號，迄今已經過30年努力，不僅為台灣奠定了基本海洋研究能力，也對台灣周遭海洋環境的基礎調查工作，邁向大幅度的進展。

為提升台灣海洋科技的研究與探測能力，在科技部與相關部會規畫下，投入16億元新建2艘500噸級及1艘1000噸級的研究船，2艘500噸級將在1年半後交船。

科技部長陳良基說，現有的3艘研究船年久老舊，且缺乏許多先進觀測設備，更換最新的海域觀測技術是當務之急，此次建造新的研究船，目的在於確保我國海洋權益及海洋資源的永續發展。

台船董事長鄭文隆則說，台船自1973年成立，並在1991年開始自行建造出第一艘散裝貨輪，迄今為止，已設計超過200艘的商船。此次與科技部合作，是台船首次承造海洋研究船，台船將用800噸級規格來打造500噸級的研究船，以最高科技建造。

另外，科技部也宣布，2艘500噸級及1艘1000噸級研究船開工後，同時也會搭配另2艘2000噸級、3000噸級的大型研究船，成立研究船隊持續發展海洋科技探測能量，除培育未來海洋科技研究人才，並強化與周邊海域國家合作。

(中國時報)