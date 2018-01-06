花園夜市經營糾紛 女股東肉身擋吊車

吳女跳上正在懸吊中的貨櫃，身體懸宕在半空。（程炳璋翻攝）

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中國時報
／台南報導

台南市花園夜市繼去年9月後，近日再爆股東糾紛，吳姓女股東因日前在夜市內安裝監視器，遭另派林姓等6名股東拆除，一怒之下4日找人吊來1具貨櫃，擋在林派租用的貨櫃辦公室前，雙方引發衝突。因花園夜市的經營權誰屬仍在訴訟中，警方到場僅維持秩序，保持中立，林派人馬5日再將自己的貨櫃吊離原地。

花園夜市去年9月爆發2派股東糾紛，起因是因為夜市的7大股東中，吳姓女股東意欲再增加1名大股東，引發其他6名股東反對，造成1對6的股東對立情況，雙方多次發生爭執，都驚動警方介入。

吳女最近不滿裝設在夜市內的監視器遭對方拆除，找人吊來1具貨櫃屋，就擋在林派租用的貨櫃屋前方。林派股東見狀再找吊車要將擋住的貨櫃屋吊走，但遭吳女抵抗，甚至跳上正在懸吊中的貨櫃，身體懸宕在半空。

警方到場趕緊制止，並約制2派人馬的言語衝突與違法情事，雙方最後才離開現場。雙方言語衝突過程遭人錄影，上傳臉書網路，引起網友議論。

林派6名股東5日再到現場，請吊車將自己租用的貨櫃屋吊離原地。林姓股東表示，吳女加裝監視器未經過大股東同意，因此決定拆除；至於她吊來新貨櫃刻意擋在原本臨時租用的貨櫃辦公室前，明顯影響出入，才會找吊車準備將對方的貨櫃吊走。

但吊走新貨櫃的動作，因吳女的激烈反抗作罷，因此林派股東5日改將自己的貨櫃辦公室吊離原地，以方便出入。

警方表示，花園夜市經營權還在訴訟中，在所有權人釐清未定前，警方立場僅約制彼此衝突，禁止違法與黑道介入；涉及毀損罪部分已函送台南地檢署偵辦。

(中國時報)

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