跟我學ABC 獨老重溫教師夢

2018年01月06日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

景文中學班聯會6年來與華山基金會合作，在校內募款認購獨居老人年菜、關懷獨老，今年，40多位學生更替一名78歲鍾爺爺一圓「老師夢」。

鍾爺爺年輕時曾是英文老師，有著圓滿的家庭，但投資失利賠光積蓄後，從此過著獨居生活。雖然獨自過著清苦生活，他仍經常閱讀英文書報，華山基金會志工前往訪視時，他還會化身「鍾老師」，考考志工英文單字，或是分享近日所學及心得。

眼見鍾爺爺仍十分懷念當年教書的時光，加上多年來都與景文學生一起構思如何關懷社區獨老，華山基金會文山天使站於是和學校合作，1個多月前向鍾爺爺提出「1日教師」的邀請。華山社工笑說，一開始爺爺覺得很不好意思，一直認為自己牙齒掉了很多、英文發音不好，實在不適合教書，但最後拗不過，還是答應了。

景文中學高二學生、班聯會主席鍾宏奇說，5日早上的英文課不同於一般課程，由鍾爺爺向同學分享「public welfare公益」、「feedback回饋」、「compassion同情」、「charity慈善」4個單字，還親自聽每一位同學的發音咬字，很開心能讓他重溫教書時光。

景文中學表示，學校師生6年來都與華山基金會合作，包括認購年菜、規畫不同的活動關懷社區長輩，例如去獨老家打掃、一起圍爐等，今年則是1日教師。雖然學生並不富有，但有很多創意與想法，希望以此作為一年的開頭，鼓勵學校內、社會上更多關懷的行動。

另外，距離農曆年剩下1個半月，華山基金會表示，一份600元的年菜認購，今年還有6成5缺口，因此，也希望藉由景文中學替獨居老人圓夢的活動，帶動民間更多力量一起做愛心，送給獨居長輩一份溫暖的年菜。

(中國時報)