林口將籌設第10所國小

2018年01月06日 04:10 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

新北市林口近年發展迅速，大量人口遷入，成為大台北發展最快速的區域，區內絲毫不受少子化影響，學齡人口急遽增加，新北市長朱立倫5日視察林口施工中的公共建設及新林國小時宣布，選定世大運選手村旁的文小15預定地（四維路與佳林路口），作為林口第10間國小校址，以滿足在地就學需求。

林口目前人口數已達10.6萬人，已超出2014年評估新設新林國小設校需求時預估的10.5萬人，加上明年世大運選手村轉作3408戶青年社會住宅、附近新建案完工，光社會住宅潛在人口數上看1.3萬人，預估2021年學齡人口將達7950人，超出校舍容納量，市府選定距社會住宅不到300公尺的文小15預定地，當作林口第10所國小預定地。

市長朱立倫表示，考量林口區學齡人口需求，將立即啟動設校規劃，進行後續設計及工程施作，以及早因應2021年學齡需求。

市議員蔡淑君說，文小15預定地位於青年社會住宅的學區內，鄰近湖南里高密度住宅區，區內的南勢、麗林、頭湖國小都已是額滿學校，附近林口、麗園國小也接近額滿，興建的新林國小將於8月正式開始招生，現有校舍將無法容納學齡人口需求量，經長期爭取，市府終於同意籌設新校，等於送給林口居民一個元旦大禮。

另外，新林國小8月將正式招生1到4年級學生，未來招收國小30班、幼兒園5班、資源班2班、特教班1班等共38班，將可紓解鄰近國小學生人數壓力。

朱立倫也說，教育局在新林國小正式招生後及文小15設校籌備過程中，應傾聽地方聲音、考量家長需求，重新檢視學區劃分，讓學子有良好的學習環境、教育資源可以妥善運用。

(中國時報)