好交情 賴揆挺張花冠政策

2018年01月06日 04:10 中國時報 翁聖勳／嘉縣報導

行政院長賴清德5日率領各部會首長來到嘉義縣舉辦前瞻基礎建設暨長照2.0政策業務座談會，與嘉義縣長張花冠及縣府團隊、18鄉鎮市長面對面溝通，了解地方執行長照2.0過程的困難處。面對各界關心的行政區域重新劃分一事，行政院發言人徐國勇會後受訪說，已進行討論，會廣納各方意見，但仍需時間研議。

賴清德表示，嘉義縣與台南市是鄰居，過去自己跟張花冠更曾在立法院並肩作戰，基於好朋友也是好鄰居的身分，只要方案具體可行，行政院都會「幫忙」，最重要是落實蔡英文總統的政見，推動經濟發展三大方向之一的「前瞻基礎建設」，以及因應台灣高齡化問題所推動的「長照2.0」。

賴清德指出，去年65歲以上人口數相同於14歲以下人口，也因為高齡人口跟新生兒出生率下滑呈現交叉，因此落實長照2.0更為重要。為了提高中央地方的溝通效率，他帶領行政團隊全省走透透下鄉座談，建立更有效的溝通管道。賴清德還提醒行政院同仁說，「張縣長已先將話說在前頭，簡報時可能隨時有要求，要大家有心理準備」，引起現場一陣笑聲。

張花冠表示，城鄉差距大，為了爭取地方資源，不怕得罪任何人，不求政通人和，跟賴院長一樣都是做實事、不管政治，自己只求讓嘉義縣翻轉。她還說，長照2.0制度對嘉義縣的不公平，未來若行政區重劃可以將北回歸線經過的城市，最好連同澎湖都劃成一個城市，叫「23.5市，愛上我市」，希望中央多重視嘉義縣。

徐國勇會後發言說，行政區域劃分，行政院將收集各方意見進行評估，目前各部會都已經在進行。

(中國時報)