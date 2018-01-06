義大教授設計心經 奪DFA優異獎

2018年01月06日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

義守大學「創意商品設計學系」助理教授蔡孟棻，以所設計的「心。經 The Sutra ‧ The Heart」作品，獲得香港「2017DFA亞洲最具影響力設計獎」優異獎，為傳播與設計學院再添一樁喜事！

「DFA亞洲最具影響力設計獎」為香港設計中心的旗艦項目，旨在表彰卓越設計，從亞洲觀點嘉許優秀設計，極具國際影響力；2017年邁入第14屆，共23個世界經濟體系參賽，作品超過1000餘件，僅186位獲獎，其中15位來自臺灣。

此次獲獎系列作品「心。經 The Sutra‧The Heart」，以佛教經典「心經」作為創作的發想基礎，每件均擷取中文字體的部份元素，用以呼應自身作品中的中文字義。

蔡孟棻表示，萬物皆空，是「心經」的精髓要義，而作品中逐漸放大的「裸身」，是借用視覺的震撼，以呼應「空相」結果，凸顯人們過於執著「所見」與「所想。另外，每件作品中的「方塊點」，意在呈現世俗的干擾，「卻也成就了作品的和諧與完整」。

蔡孟棻說，繼2014年以「瑜伽。和平 Yoga the Peace」獲得金點設計獎視覺傳達設計類、2017年以「豆豆香」獲金點設計獎包裝設計類後，這次DFA的肯定帶給她許多鼓舞，將為教學注入更多實戰經驗。

(中國時報)