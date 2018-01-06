排灣族桌遊上市 寓教於樂

屏東大學原住民專班發表全國第一套排灣族桌遊《部落公法人》，透過遊戲可學習到排灣族的階級制度、藝術文化、人文歷史。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東大學原住民專班發表全國第一套排灣族桌遊《部落公法人》，透過遊戲，可以學習到排灣族的階級制度、藝術文化、人文歷史，並結合目前正在推動的原住民部落公法人及民族會議等議題，由古至今認識排灣族，是一套寓教於樂的遊戲。

遊戲共有71張牌，包括家族卡、事件卡、尊貴卡、交際卡、攻擊卡、王牌卡等，及排灣族5年祭賜球，由4名玩家遊戲。首先抽牌決定誰是頭目、貴族、平民家族，過程中可學習小米、雕刻、青銅刀、酸肉製作等排灣族傳統技術，累積家族實力，並利用通婚、換工等來興旺家族。

遊戲也有許多歷史事件，像荷蘭或日本殖民、牡丹社事件、羅發號事件等，也能以瘟疫、獵首、外來開路等攻擊對手。每6回合就舉行一次五年祭，可以用祖先的賜球來解除危機；最後看誰的家族最興旺就勝利。

帶同學研發的原住民專班老師羅永清說，這個遊戲發想來自排灣族民族議會籌備處的朋友，希望透過桌遊推廣發揚排灣族文化，讓社會大眾在遊戲中，邊玩邊認識排灣族，是很棒的排灣文化基礎教材，遊戲適合9歲以上民眾玩。

他說，這學期帶同學設計桌遊過程中，好幾組都有很好的發想，有達悟族吃魚桌遊、排灣族跳棋等，不過因經費問題，只能先把《部落公法人》商品化，未來希望每個族群都能有自己的桌遊，讓民眾更認識原住民。

桌遊現在已經上市，1套600元，發行盈餘10％將作為排灣族民族議會籌備基金，支持排灣民族自治的運動。桌遊也到學校推廣，非常受到小朋友歡迎。

(中國時報)

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