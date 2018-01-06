老屋「微整形」 剝皮寮展入圍作品

2018年01月06日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市都發局主辦「老屋新生大獎」，2017年評審今年評審除了注重團隊於整建時的創新思維外，也關注老屋與地方連結，共53件作品提案中，由「新富町文化市場」及「阿嬤家-和平與女性人權館」並列金獎榮耀，相關成果將於剝皮寮歷史街區149號持續展出，展覽時間1月5日至14日止為期10天免費參觀。

都發局副局長王玉芬表示，透過老屋「微整形」，除延長建築物生命周期，更以周遭環境、生活記憶出發，注入新機能、延續或改變場所氛圍。本屆金銀獎皆由兩組團隊並列得獎，代表著台北市政府辦理老屋新生大獎，不僅鼓勵企業實踐社會責任，也肯定個人加入老屋改造的行動者。

新富町文化市場始建於1935年，透過新舊並存的空間活化形式，一改原先逐漸沒落、環境老舊破敗，乏人問津的弊病，透過整建克服違建、修繕等問題，保留老屋本體特色，並為老市場尋找出更積極且持續發展的公共意涵，成為社區力量萌芽的新種子。

「阿嬤家-和平與女性人權館」則連結歷史街區氛圍及倡議和平與女性人權，尤其紀念慰安婦阿嬤的苦痛遭遇，館內並未採取全盤翻修，而是選取保留建物外觀與精隨，並以當代設計美感與光線的設計詮釋時代的傷痛，如此老屋不再只是追求小確幸的文青空間，而是承襲著歷史記憶的平台載體，空間帶來的新價值因而被確立，也成為老屋新生與空間再造的新起點。

為了能展現老屋新生的成果，在剝皮寮歷史街區149號將展出入圍的15件作品，讓民眾能夠一覽老屋新貌，展覽期間自2018年1月5日至14日登場，除了周一定期休館外，周二至周日早上9時至下午5時免費參觀。

(中國時報)