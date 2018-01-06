台南流感患者 1周大增2成

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中國時報
／台南報導

有發現身邊感冒的人變多了嗎？台灣去年底開始施打的公費「三價流感疫苗」因為世界衛生組織猜錯病毒株，造成疫苗保護效力剩下3成，全台流感人數最近1周驟增3成，台南市也增加2成。

每年冬季都是流感熱潮，台灣去年3月至5月剛經歷1次流感大流行，因此去年10月起擴大公費流感疫苗的注射劑量，提供多1倍的注射人數。

每年的疫苗製作，都需先由世衛組織預測會流行的病毒株，再製作成疫苗供全球使用。去年底台灣依據世衛組織提供施打的三價疫苗，可預防A型流感中的流H1N1與H3N2病毒，還可預防B型流感的維多利亞病毒株。

但世衛組織預測失靈，今年B型流感病毒卻流行另一種「山形株」，致使疫苗效力降至3成。疫苗防護失靈的效應近期浮現，最近罹患B型流感病患增多，根據台南市衛生局資料，全台流感門診量在短短一周內從6萬5221人增加到8萬2167人，上升3成3；台南市B型流感病患則從5219人增加至6292人，約上升2成2。

流感數據仍在增加中，台南市衛生局疾管科預計到農曆年前會到高峰期，尤其過年期間民眾南北移動，會讓傳染更容易。

今年B流症狀主要為咳嗽、鼻涕不明顯，但會有明顯的發燒（38度至40度）與全身痠痛現象，台南市衛生局呼籲民眾多戴口罩、勤洗手，減少到公共空間，避免感染。

(中國時報)

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