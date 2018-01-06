古文書揭祕 劉厝庄曾是客家庄

2018年01月06日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林北港劉厝里北港春生活館主人吳春塘典藏一批古早笨港地區土地買賣契約及地契等古文書，最早可追溯到清代乾隆初期1744年，距今280餘年，被列入《台灣文獻》；專家還從中研究發現，劉厝里（庄）曾是客家庄，推論在乾隆前期變成河洛庄，但原因難考。

吳春塘的妻子徐淑珠指出，該批土地買賣契約有20多件，是當地劉厝庄早期的文書，都是公公吳塗水留下來的，家人原本不以為意，6、7年前創立生活館時整理出來，細探發現，很多張竟然都是清朝時候的，才仔細製作專櫃保存。

徐淑珠說，國史館台灣文獻館副館長劉澤民有次來訪，發現這批古文書大為驚喜，便複製入列《台灣文獻》中。由於契約中對劉厝庄地名另有「劉屋庄」，根據劉澤民等學者考證研究，台灣新竹關西、新埔與新豐、台中東勢都有「劉屋庄」，全是客家庄，加上其他史冊典籍證實劉厝庄清朝曾是客家庄，顛覆許多人的認知，就連北港人都不知道劉厝庄曾有客籍入墾。

吳春塘夫婦珍藏的古文書從清朝乾隆9年（1744年）至日據大正9年（1920年），前後達177年之久，還見證了貨幣種類與幣值的演變，最早使用銀兩，至乾隆時期則使用劍銀、花邊銀，嘉慶以後以佛（面）銀為主，貨幣與銀兩的兌率也隨時間而有變化。

吳春塘表示，學者專家雖然沒有考究出劉厝庄為何從客家庄變成河洛庄，但從中觀察到劉厝過往歷史，很感恩父祖先公細心保留傳承這些「古董」，讓後代人在探討過往地域開發、家族發展、社會經濟、宗法制度等時，發揮了相當的功用。

(中國時報)