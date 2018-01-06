竹市美術館 講述城市故事

新竹市美術館求新求變，多樣化展出刺激參觀人次大幅增加。日前更展出巨型小兔公仔（右上圖），打響知名度。（徐養齡攝）

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中國時報
、邱立雅、／綜合報導

美術館象徵地區文化展演最高殿堂，新竹市美術館高齡92歲，傳統日本式建築屋頂是最大特徵，近年來展覽更推陳出新。新竹縣美術館外觀則具有客家文化特色，展出結合在地、接軌國際。寶山鄉美術館則由退休校長姜添旺個人成立，小巧精緻的館藏空間讓藝術更貼近民眾。

竹縣美術館 接軌國際

邁入92歲高齡的新竹市美術館，堪稱「古蹟級」建物，但無論館內外展覽都推陳出新，館外一度陳設巨型「釣魚小兔」公仔，順利打響知名度，館內不時展出當代藝術作品或玩具展覽，不僅吸引孩童目光，與古老建物本身也絲毫沒有違和感。

近來美術館正舉辦館慶活動，特別邀請跨世代、跨地域藝術家，以不同藝術語言，表達對這座城市的觀感，並講述城市故事，市長林智堅年輕、愛好藝術，過去赴日參訪就曾走訪當代藝術家安藤忠雄的建築美學，及瀨戶內海一帶的國際級藝術園區，盼能運用且進而活化新竹古蹟。

寶山美術館 貼近民眾

新竹縣美術館位於文化中心建築群中，外型具有客家文化的色彩，定期舉辦各式展覽，文化局長張宜真表示，文化局現今以「結合在地、接軌國際」為主旨，除了將邀請國外藝術家展出外，美術館中更能看見許多在地藝術家作品，歡迎大眾一同走入藝術的場域。

寶山美術館位在寶山水庫沙湖壢村附近，是退休校長姜添旺個人創立，民眾可在開館時間內免費且自由參觀。即將邁入81歲的姜添旺創作不輟，自校長職位退休之後，仍潛心創作，12年前發覺寶山環境優雅，相當適合繪畫創作，希望前來寶山的遊客賞完大自然美景，也能進來美術館增添人文氣息。

(中國時報)

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