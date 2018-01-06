桃園兒童美術館 探索繽紛宇宙

2018年01月06日 04:10 中國時報 葉臻 、呂筱蟬／桃園報導 、呂筱蟬／桃園報導

去年5月才開始營運的桃園市立兒童美術館，位於八德區廣豐購物中心5至6樓，近1000坪的空間結合美術館及圖書館綜合功能，還設有VR體驗區，是桃園市第一個導入RFID（無線射頻識別系統）借書服務的場館。中壢藝術館則成立於1985年，是南桃園設備最專業的展演場所。

兒童美術館6樓的館藏以繪本、美術及兒童經典讀本為主，5樓則有兒童劇場、作品展示區、桌遊區、魔鬼氈遊戲區、VR（虛擬實境）體驗區、AR（擴增實境）兒童探索區。

最受歡迎的VR體驗區，是運用VR虛擬實境，讓兒童體驗藝術與自然、宇宙的連結，體驗區共設置3套VR虛擬實境設備，透過虛擬世界，讓視覺感官身歷其境，透過頭戴式裝置，可觀察到宇宙繽紛的色彩與浩瀚無際、大自然多元的生態與光影變化。

中壢藝術館於1985年10月25日，配合慶祝台灣光復40周年落成啟用，鄰近中壢圖書館、中正公園，是南桃園地區設備最專業且交通便捷的展演場所。館內包含音樂廳（1166席）、演講廳（211席）及2間展覽室（各110坪），提供國內外優秀藝術家、創作者專業完善的展演空間。

由桃園愛樂管弦樂團主辦「第十二屆紀念鄧雨賢音樂會」，將於2018年1月13日下午2點於中壢藝術館音樂廳舉行，即日起開放免費索票，歡迎蒞臨觀賞。

(中國時報)