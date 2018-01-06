社論－1.2兆全民種電 陷台灣於險境

2018年01月06日 04:10 中國時報 主筆室

行政院長賴清德透露，政府將投入243億元預算發展綠能建設，銀行將提供1.2兆元，融資公民電廠和民間開發商，吸引全球綠能大廠來台投資。他呼籲「全國民眾共同參與，讓台灣邁向綠色矽島進步國家。」這種類似大躍進的「全民種電」運動氣魄雄偉，卻令人憂心，如此不惜巨資投入高風險的綠能建設，如不能及時填補貿然淘汰的核電，不但可能造成供電危機，投資失利更可能造成金融體系不安。

台灣資金充沛，甚至可說游資泛濫，錢絕對不是問題。以金管會的數字看，全體本國銀行存款餘額近37兆元、放款餘額近27兆元，存、放款差額超過10兆元。國內金融機構要為綠能建設融資1.2兆元，甚至可以說，長期以來國內投資不振導致的濫頭寸問題可藉此舒緩，創造金融機構與國家經濟的雙贏。不過，以台灣的政治文化、金融體系專業能力，及蔡政府推動綠能的粗糙急切，可能引發金融不安並非危言聳聽。

金融體系首重風險控制，金融安定就是國家安全。國內銀行對專案融資相對是較陌生、缺乏專業；對政府推動綠電建設的主力──離岸風電，更是連碰都未碰過，不要說銀行內部，甚至國內這方面的人才都相當缺乏。銀行如果要融資給風電業者，首要之務當然是先評估這些專案的風險、計算其回報率、了解是否有償債能力。而這需要對風電的工程技術、電力市場、未來現金流，甚至未來的「政治風險」都有足夠的專業知識，才能掌握風險、確實評估。

但這時卻因政府的政策，銀行大舉投入，特別是占國內銀行半壁江山的公股行庫在不得不配合政策的壓力下進行融資貸款，未來的風險不言可喻。不久前才發生的慶富案，其實就是一項專案融資案；就金融專業觀點看，因為已有國防部的合約，軍方必然會給付工程款，相對還算單純、風險也低，最後猶發生違約、讓公股行庫苦吞百億元呆帳，綠電融資超過1兆元，如果也出事，豈不動搖金融體系的安定？

此外，蔡政府也宣揚推動綠電政策可吸引國際大廠來台投資，同時可發展國內綠能產業，對經濟幫助大等觀點。但實際狀況恐怕未必如此。

一般所謂吸引外資來台投資，第一要件是希望來台投資創造就業機會、提升國內生產毛額；第二則是希望所生產者能出口，賺取外匯。如果是面向國內市場者，則是希望透過競爭，提升民眾經濟福祉。但綠電未必可達到這些目標。

台灣的綠電產業中，太陽能產業發展多年，一度是全球前3大產量國；但全球太陽能產業激烈的競爭，讓台灣的太陽能企業淪為「四大慘業」之一，幾年前曾投入的台積電、友達、聯電等龍頭科技公司，也已紛紛退出該產業。而台灣風電產業幾乎可用無根基、乏利基來形容，未來能在國際上有競爭力與否，是一個大問號。因此，所謂的「產業效應」讓人懷疑。

而台灣能吸引歐洲大型風電廠商來台，靠的不是「良好的投資環境」，其實完全是靠政府給予得標廠商高額的保證收購價格。得標者享有長達20年、每度高達6元以上的保證收購價格，這個數字是歐洲風電決標價的2倍以上，如此「好康」的生意，難怪歐洲風電廠趨之若鶩地來台。

但吸引國際大廠來台的高保證價格，卻可能是台灣民眾與經濟的災難。電力無法外銷，風電投資者的電全部賣給國人；而給予高保證價格，代表的是國人要付出更大的代價，對民眾而言是生活花費增加，對企業而言是生產成本增加，而且時間長達20年。能源專家陳立誠計算過一個數字：20年的保證收購價格，讓台灣向國外「進貢」1.3兆元，他稱之為「喪權辱國」；這些錢都由外國風電廠賺走，留給台灣的是更貴的電價、更不穩定的供電。

更荒謬的是，若這些風電是在台灣電力不足時補足缺口也罷，代價較高大家也認了；但實際上風電主要供電在秋冬，此時台灣電力原本就不缺；倒是在缺電的夏天，風電發出的電量稀少。

我們已多次提醒蔡政府，其能源政策從落實的可能性、空汙排放增加，到供電成本上揚等，存在多重問題與風險，如果國內金融機構大舉融資綠電，將再增添金融風險一項。再次寄語蔡政府：檢討能源政策、務實修正時程，切勿置台灣的未來於險境中！

(中國時報)