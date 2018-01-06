農博4月登場 氣象殿堂解惑

2018年01月06日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

2018桃園農業博覽會將於4月正式營運，市府與交通部中央氣象局將於農博會共同推廣農業與氣象相關知識，5日簽署合作備忘錄（見圖，甘嘉雯攝），桃園市長鄭文燦表示，展期40天的農博，因新屋氣象站位處農博會場中心位置，規畫「氣象殿堂」，以「氣象與農業」為策展主軸，呈現農業發展與氣象科學應用關係。

氣象與農業 策展主軸

鄭文燦表示，去年桃園農博試營運成功吸引近1300萬人次參觀，今年桃園農博即將正式營運，將從4月4日至5月13日，而農業發展自古和氣象關係緊密，特別規畫「氣象殿堂」主題展館，並由市府地政局統籌負責規畫設計及營運策展，將以「氣象與農業」為策展主軸，呈現農業發展與氣象科學應用關係。

中央氣象局代理局長葉天降表示，他也是桃園人，家鄉就在農博會場附近，中央氣象局近年來積極推動氣象資訊於農業跨域應用，像是為行政院農業委員會農試所、農改場及農會等單位提供氣象觀測與預報資訊，以利產銷排程等農事相關作為之遂行等。

設觀測儀器 專業解說

鄭文燦還提到，氣候與生活息息相關，像是每次要不要放颱風假都會天人交戰。葉天降說，以目前科技，無法提供準確的數字，颱風預報一天前，會有90公里的誤差，而兩天前則會有100至200公里的誤差，大概有半個台灣的範圍，僅能希望縮小差距。

相關資訊屆時都能透過「氣象殿堂」展區，讓民眾得以親身一窺氣象與農業間緊密關係，另將提供觀測儀器設備、培訓展館專業解說人力及農業跨域服務資訊呈現等，讓民眾能更深入了解。

(中國時報)