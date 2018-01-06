數位學習 46校無線網點100％

2018年01月06日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

學生利用數位環境，在校園各個角落透過行動裝置進行學習，玩得不亦樂乎。（陳育賢攝）

新竹市推動數位行動學習有成，全市46所學校無線網點達百分百，第2網點也達50％，全面強化竹市學生數位學習環境，讓學生在校園的各個角落都能透過行動裝置進行學習，其中高峰國小首次參加教育部國中小行動學習優良學校選拔即獲獎肯定。

培養學生移動學習力

市長林智堅表示，新竹市積極打造智慧城市，培養學生移動學習力，期盼教師運用教學專業及數位行動學習發展更多優質教學，提供學生高品質學習環境。

而除無線網點達100％外，近年也投入28億積極推動「新校園運動」，挹注近9000萬元經費建置完善的數位學習環境，包含購置540台平板電腦、汰舊換全市45校1274台單槍投影設備以及73間學校電腦教室，同時，市府每年投注超過300萬元經費，積極推動行動學習計畫，目前已有高峰、新竹、青草湖、茄苳、南寮等國小，以及光華、虎中、三民與竹光等國中共9校參與數位行動學習。

高峰國小獲優良學校

教育處長李芳齡表示，2018年高峰國小首次參加教育部國中小行動學習優良學校選拔，在全國199隊參賽團隊中，即以《重現「峰」華─再創玻璃e條街》主題，獲得行動學習優良學校，指導教師溫至帆更獲得傑出教師獎，並入圍僅有4個名額的最佳教案設計獎，足見新竹市豐厚的數位資訊教育力。

高峰國小校長劉向欣表示，校園的虛擬實境，讓孩子建立屬於自己的學習記憶，學校更以閱讀藝術為主軸，透過行動學習載具，推出A plus教學模式發展QR美展、3D文創設計、VR校園探索、VR老街鄉土調查、AR地名歷史探查與Maker數位電影等6項課程。

(中國時報)