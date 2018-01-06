落漆！東勢文昌廟 石雕刻錯字

2018年01月06日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中東勢文昌廟921地震後全毀，廟方發起募款重建，100年主殿完工，神尊也入火安座，目前整體進度已達9成，正進行2期修繕工程。但近來有民眾發現，竟有石雕刻錯字，「民」族英雄變成「名」族英雄，在歷代文豪眼前出錯，有夠落漆！

重建進度已達9成

文昌廟大殿重建樣式採中國北式寺廟建築，目前還有圍牆、庭園、階梯等仍施工中，廟方為突顯文廟特色，所有壁堵雕刻規畫「中國歷代先聖先賢故事」，泥水匠近日一一嵌上牆面，但有眼尖民眾認出，其中一幅青斗石浮雕，竟刻成「名」族英雄文天祥！

民眾拍下照片發布到臉書《台中小鎮－東勢大小事》社團，遭網友幫腔解釋說「應該是一語雙關，有名的民族叫名族」，還有人以大埔腔客語「打狗胖」，調侃「小孩讀書差勁」，許多人憂心「這不改，考試怎麼考？」紛要求更正，以免誤導學生。

也有國小老師表示，「民、名」同列在國小二年級生字，常有低年級學生混淆，由於發音相近，若使用注音輸入，打錯情有可原，至於廟宇石雕刻錯，倒有點誇張，尤其文昌廟供奉科舉神祉，不應發生這種錯誤，讓歷代聖賢顏面無光。

大陸師傅雕刻出包

仙人打鼓有時錯！文昌廟主委吳敬修表示，經信眾反映得知石雕有錯字，廟方人員初步檢查，確定只有1幅有問題。由於台灣刻石雕成本非常高，這批都是由大陸師傅雕刻完成後再運來台灣安裝，可能是當地慣用簡體字，對繁體字不熟才刻錯，將拆下請師傅更正。

台灣師大國文研究所博士候選人魏伯全表示，廟方為求快，使用半成品或大陸貨並沒有不好，建議應聘請地方耆老或文史工作者把關品質。

(中國時報)