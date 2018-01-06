短 評－還朱立倫公道

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中國時報
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蔡總統夢想基本工資3萬元起跳，此話一出，各部會全力動員，行政院發言人徐國勇拍胸脯說有信心達成。基本工資一口氣可以拉高8千元，真是好事一件，小英如果能圓夢，是否該還朱立倫一個公道？

2015年總統大選期間，國民黨參選人朱立倫根據世界經濟學的趨勢，在電視政見中允諾，當選第1年先將基本工資從當時的20008元，調高到22000元，之後4年內調高至3萬元，希望透過大幅調高基本工資、加薪，帶動台灣的經濟成長。

當時民進黨參選人蔡英文譏諷朱立倫，如果靠加薪就能讓景氣回來，「諾貝爾獎一定會落在你的身上」。如今時空翻轉，蔡參選人變成蔡總統後，脫口說出希望最低薪資拉高到3萬元，再宣示鼓勵各產業加薪。

為了圓夢，蔡英文身體力行，先請幕僚吃「配合政府加薪」的摩斯漢堡；民進黨跟進請全體黨工吃麥當勞，支持加薪企業。行政院除了強調會改善投資環境，更丟出新構想，未來政府公共工程投標時，擬限制工人薪資不得低於3萬元。

府院口徑一致，都是為拚基本工資3萬元，但這價碼不是政府喊了算，得看企業老闆買不買單，有無承擔能力。否則就只是喊爽的，不如喊6萬或8萬起跳更痛快？

時光倒回2015年，當時朱立倫提出基本工資3萬元的政見，強調為達標必須積極改善台灣的投資環境，才能刺激薪資結構等。如今對照府院一股腦的做法，小英的夢想儼然逐漸兌現朱的政見。朱立倫當然不會獲頒諾貝爾獎，但至少蔡總統該還他一個公道吧！

(中國時報)

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