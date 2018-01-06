農博變大了 6展區23主題館

2018年01月06日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

今年4月將登場的農業博覽會規模更勝去年的試營運，農博辦公室指出，共規畫6大展區、23個主題展館，以「打造智慧心農業、開創生活新饗宴」為主軸，希望將桃園農業蓬勃發展且多元的特性完整呈現。

農博辦公室專案主任邱品方指出，6大展區包括特色產業專區、文創藝術專區、環境永續專區、多元文化專區、在地生活專區及智慧科技專區，其中去年以兩隻綠手的入口意象，今年則會改為兩隻大錦鯉迎接民眾。

而市府與中央氣象局簽MOU的氣象殿堂展館，就位於農博會場「智慧科技專區」內，目前規畫「風中旗緣」、「環形劇場」、「節氣幻境」、「與主播有約」、「SOS小球大世界」、「農夫好好玩」、「地震體驗車」、「海氣象浮標區」及「實景觀測坪」等展示區，將以智慧科技方式結合農業與氣象，並發揮寓教於樂的設計。

文創部分則利用現地農博會特色，將新屋的農業地景導入藝術家及在地有志青年共同參與創作，展出內容將以風為主軸，打造風動與農村主題藝術裝置，帶領民眾以藝術觀點遊覽展區，全場將設置3件大型風動作品及7件藝術駐村的作品徵件，並規畫主題式踩街巡演及13場假日藝術市集活動。

而與桃園市友好的國家及東南亞四國文化、客家及馬祖農業，另外還有原住民文化等，也有參展，希望以多元族群交流，提升桃園農業國際發展的地位及開拓多元農業發展的契機。

(中國時報)