資深媒體人專欄－這個血管阻塞的政府

2018年01月06日 04:10 中國時報 卓亞雄

政府是整體的，端出的政策只有一種聲音，號令發出前必須經綿密的橫向聯繫及垂直溝通。頒布的政策施行後，對外由行政首長負全責，對內再行分層檢討。這個簡單的道理在台灣，政府卻做不來，經常這個單位「放炮」提出政策，隨即另一單位出嘴「打臉」，最後逼得院長出面擦屁股收場。

政治任命的外行首長不進入狀況、不了解行政倫理是亂象主因。主要是國考出身的公務員長期置身保守的官僚系統，養成謹小慎微、不多言、不主動溝通的作業習慣，只與自己業務的直接上下游聯繫，不與其他單位來往。下班出辦公室後，對社會的了解不超過庶民百性。這樣的首長、機關文化，引發行政磨合不良，與社會無效溝通的例子太多了。

國發會主委陳美伶去年底舉行記者會，特別強調少子化、台灣邁入高齡社會，提出出生率只略高於1﹪，且還在降低，認為問題應提升到國安層級。陳美伶所言確有數字證據，包括國發會幕僚彙整，前身是內政部營建署正在公聽會進度的「全國國土計畫（草案）」，再前身是去年5月頒行的「修正全國區域計畫」。

老實說，少子化嚴峻的趨勢國人知道，都很切身，官方這些數字絲毫起不了「應提升至國安層級」的警覺。原因是這些數字是自原始版本逐年累加，呈報上級單位一樣再加2頁，聽過太多次了。官員每年警示少子化算是業績，問題是同一套老數據，要民眾怎麼有感？

看看日本，步入高齡化社會比台灣早，除了官方各項調查、統計，更多的是一些活生生的社會現象。例如，嬰兒紙尿片的銷售過去一直遠超過成人紙尿褲，但近幾年反轉，成人紙尿褲及防失禁產品快速成長，銷售額已超過嬰兒紙尿片；不止紙尿褲，一些銀髮族的用品如假牙清潔劑、黏著劑，市場也出現顯著成長的現象。這些，比咱們「國安層級」的官話更令民眾有感。

又如，上個月發生的法國奶粉疑遭沙門氏菌感染案，衛福部食藥署的應變是在法國原廠發出訊息，疑遭感染奶粉全球下架的同一天稍晚要求下架。事實是，去年9月起，台灣中南部即已傳出嬰幼兒遭沙門氏菌感染病例，受感染的嬰兒痙攣、口吐白沫、高燒超過40℃，嚇死家長了。

中南部沙門氏菌感染健保署當然知道，顯然訊息未進入食藥署，以致食藥署僅發疑遭汙染的法國奶粉下架進度，並未提及中南部發生感染事件。的確，沙門氏菌傳播途徑雖以食物為主，不一定是法國進口奶粉，但嬰幼兒食物主要是奶粉，合理懷疑經奶粉感染機率較高。如果這樣的訊息能讓食藥署知道，提早3個月將沖泡奶粉的溫度告訴嬰幼兒父母，可能會減少奶粉感染的病例。

去年台灣爆發芬普尼蛋四竄也是例子。台灣毒蛋爆發之前，歐洲至少在半年前就發生全境感染，甚至世界衛生組織（WHO）也關心，為什麼主管單位農委會防檢局不知道已持續一段時間的毒蛋事件？衛福部有派駐歐盟兼駐比利時的代表，難道沒把毒蛋訊息傳回國內？或者有傳回來，衛福部沒知會農委會？

類似的例子還有整治空汙，環保署一直關在家裡自己搞。基本常識若疾病不僅局限一科，牽涉其他科別，就得找其他科別來會診，環保署自家單科針劑，就算是祖傳祕方，大概也治不了病。提醒醫師出身的「賴功德」，問題在這裡。

(中國時報)